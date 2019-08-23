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Роналду высказался по поводу горящих лесов Амазонии 

Газета.Ru + ещё 22 23 августа 2019
Фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу ситуации в Амазонии.
Уже более десяти дней там горят леса.
"Дождевые леса Амазонии дают нам более 20 процентов кислорода. Но уже в течение последний трех недель они горят. Я считаю, что наша обязанность — сохзранить планету", — написал футболист, сопроводив пост хэштегом #prayforamazonia ("молись за Амазонию").
Известно, что с января по август текущего года в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.
Ранее нападающий "бьянонери" Пауло Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии.
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Футбол , Прочее , Криштиану Роналду
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