Роналду высказался по поводу горящих лесов Амазонии

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу ситуации в Амазонии.

Уже более десяти дней там горят леса.

"Дождевые леса Амазонии дают нам более 20 процентов кислорода. Но уже в течение последний трех недель они горят. Я считаю, что наша обязанность — сохзранить планету", — написал футболист, сопроводив пост хэштегом #prayforamazonia ("молись за Амазонию").

Известно, что с января по август текущего года в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.

Ранее нападающий "бьянонери" Пауло Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии.