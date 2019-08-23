У экс-игрока «Спартака» нашли рак

По данным «Фратрии», болезнь выявили около месяца назад. Родственники Кулькова рассказали, что сейчас он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске и проходит второй этап химиотерапии.

«От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй!» — отмечается в сообщении.

53-летний Кульков сейчас работает в тренерском штабе академии «Спартака».

Впервые в состав клуба он попал в 1989 году, в 1991 году перешел в «Бенфику», а в 1995 вернулся в «Спартак». За свою карьеру он становился чемпионом СССР, играл в «Порту», петербургском «Зените» и « Крыльях советов ».