У экс-игрока «Спартака» и «Зенита», бывшего члена сборной РФ по футболу Василия Кулькова обнаружили плоскоклеточный рак пищевода. Об этом сообщается на сайте «Фратрии», фанатского объединения «Спартака».
По данным «Фратрии», болезнь выявили около месяца назад. Родственники Кулькова рассказали, что сейчас он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске и проходит второй этап химиотерапии.
«От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй!» — отмечается в сообщении.
53-летний Кульков сейчас работает в тренерском штабе академии «Спартака».
Впервые в состав клуба он попал в 1989 году, в 1991 году перешел в «Бенфику», а в 1995 вернулся в «Спартак». За свою карьеру он становился чемпионом СССР, играл в «Порту», петербургском «Зените» и «Крыльях советов».
После завершения игровой карьеры Кульков занялся тренерской деятельностью, работал в тренерских штабах «Алмаза», «Маритиму», «Химок», «Томи», «Локомотива» и был тренером молодёжного состава московского «Спартака».