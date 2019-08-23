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Игрок «Локомотива» Миранчук хочет уехать из России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук хочет поучаствовать в европейских чемпионатах, сообщает пресс-служба железнодорожников.
По словам футболиста, он бы хотел выступать в заграничных премьер-лигах только тогда, когда сможет набрать статус и уверенность. Он считает, что бессмысленно ехать туда, если за спиной нет какого-то багажа.
"Думаю, я бы смог выступать в испанских "Валенсии" или "Вильярреале". Еще в первой пятерке-семерке Германии можно. Готов ехать туда, потому что в Германии хороший футбол. Мы разговаривали с тем же Джефферсоном Фарфаном, да и мама нам всегда говорила уезжать при любой возможности, потому что там вообще все по-другому", — заявил хавбек "Локо".
Он также отметил, что заграницей на футбол смотрят по-другому с точки зрения интенсивности, эмоций и уровня.
Ранее Миранчук заявил, что не считает Российскую премьер-лигу (РПЛ) слабым чемпионатом.
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