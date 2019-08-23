Игрок «Локомотива» Миранчук хочет уехать из России

По словам футболиста, он бы хотел выступать в заграничных премьер-лигах только тогда, когда сможет набрать статус и уверенность. Он считает, что бессмысленно ехать туда, если за спиной нет какого-то багажа.

"Думаю, я бы смог выступать в испанских "Валенсии" или "Вильярреале". Еще в первой пятерке-семерке Германии можно. Готов ехать туда, потому что в Германии хороший футбол. Мы разговаривали с тем же Джефферсоном Фарфаном, да и мама нам всегда говорила уезжать при любой возможности, потому что там вообще все по-другому", — заявил хавбек "Локо".

Он также отметил, что заграницей на футбол смотрят по-другому с точки зрения интенсивности, эмоций и уровня.

Ранее Миранчук заявил, что не считает Российскую премьер-лигу (РПЛ) слабым чемпионатом.