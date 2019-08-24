«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере Бентанкура

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб будет готов расстаться с 22-летним уругвайцем за 60 млн евро.

По данным источника, клубы уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса. Отмечается, что сине-гранатовые следят за Бентанкуром с конца 2018 года.

Бентанкур выступает за «Ювентус» с 2017 года. До этого он два года играл за «Боку Хуниорс» и дважды выиграл чемпионат Аргентины в составе этой команды. В качестве игрока «Ювентуса» уругваец дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В июне полузащитник продлил контракт с туринским клубом до 2024 года.