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«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере Бентанкура 

SPORT24.ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб будет готов расстаться с 22-летним уругвайцем за 60 млн евро.
По данным источника, клубы уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса. Отмечается, что сине-гранатовые следят за Бентанкуром с конца 2018 года.
Бентанкур выступает за «Ювентус» с 2017 года. До этого он два года играл за «Боку Хуниорс» и дважды выиграл чемпионат Аргентины в составе этой команды. В качестве игрока «Ювентуса» уругваец дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В июне полузащитник продлил контракт с туринским клубом до 2024 года.
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