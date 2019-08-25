Сайт для взрослых опубликовал топ-10 игроков, которых чаще всего ищут на ресурсе

Известный сайт для взрослых PornHub опубликовал имена футболистов, которых чаще всего пользователи ищут на ресурсе.

В топ-10 списка вошли:

Интересно, что Роналду возглавляет данный рейтинг на протяжении пяти последних лет — с 2015 года.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом минувшего года из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн В прошлом сезоне с командой он выиграл два трофея — Суперкубок и чемпионат Италии.