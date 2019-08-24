«Я не хочу терять праздник!»

По итогу стартовых туров Английской премьер-лиги (АПЛ) больше всего споров вызвали вовсе не победы и поражения топ-клубов, а применение системы видеопомощи арбитру (VAR). Революционное ноу-хау использовали при разборе спорных ситуаций, и показания VAR повлияли на результаты нескольких встреч. После этого болельщики, тренеры и футболисты разделились на два лагеря — горячих сторонников и непримиримых противников системы. Подробнее о сути конфликта и аргументах за и против инновационной системы — в материале «Ленты.ру».

«Сити» под прицелом

VAR используется в АПЛ лишь с нынешнего сезона, но уже за два тура система успела превратиться в основного ньюсмейкера лиги. Главные арбитры встреч не стесняются обращаться за помощью к коллегам у монитора при любом удобном случае. Арбитры VAR тоже не отмалчиваются: они следят за происходящим на поле, глядя в мониторы, и всегда готовы выйти в эфир, сделав важную подсказку арбитру.

С первого тура английского чемпионата VAR начала заметно влиять на ход матчей. Ярче всего это проявилось во встрече «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Во втором тайме вмешательство видеоассистентов омрачило радость от забитого мяча Габриэла Жезуса , так как секундой ранее его партнер Рахим Стерлинг забрался в офсайд. Спустя полчаса система вернула должок «Сити», сыграв на стороне «горожан». Серхио Агуэро бездарно пробил пенальти, Лукаш Фабиански парировал удар, но зоркие арбитры VAR заметили вбежавших раньше удара в штрафную футболистов «Вест Хэма». Главный арбитр встречи Майк Дин предоставил аргентинскому форварду шанс реабилитироваться, Агуэро не подкачал. Эпизоды произошли при счете 2:0 и 4:0 в пользу «Сити» соответственно, поэтому бурных споров в тот раз удалось избежать.

Куда больше VAR повлияла на результат поединка «Лестера» с «Вулверхэмптоном». Хавбек последних Леандер Дендонкер вколотил мяч в сетку после неразберихи в штрафной, но произошло это после игры рукой его партнера по команде. Главный судья этого, конечно, не заметил, но видеоассистенты не дремали: после их подсказки гол был отменен, а на табло до конца матча так и остались унылые нули.

«Я не хочу терять праздник! Ты отмечаешь гол — это прекрасно, а затем ты стоишь в тишине и ждешь решения судей. Нельзя отнимать эти эмоции, это самое прекрасное, что есть в футболе», — считает тренер «Вулверхэмптона» Нуну Сантуш.

Никто и не собирался стоять в тишине после гола Жезуса в матче второго тура с «Тоттенхэмом». Бразилец отправил мяч в ворота «шпор» в добавленное время, приведя в экстаз трибуны стадиона «Этихад» в Манчестере, но радость очень быстро сменилась отчаянным свистом. Сложно сказать, каких трудов стоило судьям рассмотреть на повторе игру рукой у защитника «горожан» Эмерика Лапорта, но они справились. Победный мяч в принципиальном матче превратился в очередной повод для столкновений сторонников и противников VAR.

Верните дух игры

Наиболее ярких высказываний стоило ожидать от главных пострадавших — футболистов и тренеров «Сити». Первая реакция незамедлительно последовала от автора гола-фантома Габриэла Жезуса. Бразилец побежал к судьям с очень эмоциональной речью, часть которой, а именно фраза «VAR — дерьмо», четко прозвучала в телевизионной трансляции.

Не только английские, но и мировые спортивные СМИ процитировали хавбека «горожан» Кевина де Брейне, который предложил отрубить руку Лапорту — по мнению бельгийца, только так он смог бы избежать нарушения правил.

Чуть более глубокую мысль высказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец не отрицает положительного влияния VAR на футбол, но считает необходимым отладить систему. Тренер уверен, что решения часто принимаются по двойным стандартам. В подтверждение своих слов Пеп приводит эпизод из матча 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, где «Сити» играл с тем же «Тоттенхэмом» (4:3). На 73-й минуте форвард «шпор» Фернандо Льоренте не то рукой, не то бедром переправил мяч в сетку. Гол, ставший судьбоносным в противостоянии, после долгого просмотра все же засчитали.

«Иногда судья после видеоповтора видит игру рукой у Лапорта, а в другом моменте не учитывает руку Льоренте. Критерии принятия решений всегда разные. Надо серьезно рассмотреть эти моменты», — сетовал Пеп.

Настоящим романтиком оказался форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах . VAR пока никак не повлияла на результаты его команды в этом сезоне, но египтянин не смог остаться в стороне от жаркой полемики.

«Я люблю футбол таким, какой он есть. С ошибками арбитров и иногда агрессивными игроками. Я принимаю футбол с недочетами. Так игра становится более захватывающей», — отметил Салах, добавив, что с приходом VAR в АПЛ за нарушения будут назначать больше пенальти.

Интересно, остался бы форвард мерсисайдцев при своем мнении, если бы в финале Лиги чемпионов или в решающем матче АПЛ судьи засчитали бы забитый с нарушением правил мяч в ворота его команды?

Тайное должно становиться явным

Очень коротко, но как всегда емко и красноречиво высказался о VAR Жозе Моуринью. С конца 2018 года португалец не работает тренером, а потому имеет достаточно много свободного времени для сочинения крылатых фраз.

«Только воры жалуются на установку камер наблюдения», — изрек специалист. С такой логикой трудно поспорить даже при большом желании.

Солидарен с «особенным» и его старший коллега по тренерскому цеху — чилийский наставник «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини

«К VAR нелегко привыкнуть, но я думаю, что результаты будут более справедливыми, если мы используем систему в правильные моменты. Футбол сегодня настолько быстр, что судьи не могут увидеть все. Это улучшит игру», — отмечает тренер.

Не мог проигнорировать тему и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Вмешательство VAR в игре против «Сити» позволило его команде не только не проиграть, но и не дать набрать конкуренту три очка в борьбе за чемпионство. На радостях можно было и «переобуться», что достаточно легко сделал аргентинец.

«Мы должны принять VAR. Поначалу я критиковал эту систему, но сейчас нужно согласиться с правилами. Теперь это приносит нам пользу. Безусловно, в следующий раз VAR может быть не на нашей стороне, но мы не можем игнорировать новые правила», — отметил Почеттино.

Решение о внедрении VAR в Английской премьер-лиге с нынешнего сезона было принято в ноябре 2018-го. Обтекаемо сообщалось, что «клубы проголосовали за», о процентном соотношении сторонников и противников системы не говорилось. За полгода до этого на таком же собрании идею о введении VAR завернули, причем Гвардиола поделился инсайдом: «Сити» был за VAR, а МЮ и «Челси» — против. Интересно поменялось ли сейчас мнение «горожан»?