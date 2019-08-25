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Наставник «Барселоны» прокомментировал ситуацию с Неймаром 

Газета.Ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию вокруг бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, передает Goal.
В это летнее трансферное окно футболист мог вернуться в каталонский клуб. Также на бразильца претендует мадридский "Реал".
"Каждый раз, когда открывается трансферное окно, приходят большие ожидания. Такие игроки, как Неймар, пробуждают большие ожидания. То, что происходит, я бы не назвал скучным, но сейчас он все ещё футболист "ПСЖ", и мы должны сосредоточиться на игре.
Мы уже привыкли жить с этими слухами. Если бы слухи оказывали влияние на нас, было бы невозможно играть матчи. Все это привычно и обычно для меня, ситуация не выглядит для меня странно или необычно. Мы привыкли к подобным вещам и должны с этим жить", — заявил специалист.
Ранее наставник "ПСЖ" высказался о ситуации с Неймаром.
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