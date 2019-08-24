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Актёр Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS 

Чемпионат.com + ещё 3 10 минут назад
Фото: Reuters
Известный актёр Мэттью Макконахи стал совладельцем клуба «Остин», сообщает пресс-служба команды на странице в «Твиттере». Американский актёр вошёл в число пяти руководителей будущего клуба MLS.
«Остин» дебютирует в чемпионате MLS в 2021 году. Напомним, в апреле 2019 года руководство лиги приняло решение о расширении числа участников турнира с 24 до 30 команд. Также в 2020 году в лиге дебютирует клуб Дэвида Бекхэма. «Интер Майами»Макконахи на данный момент проживает в Остине.
Макконахи является обладателем премии «Оскар» в 2014 году за лучшую мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Также актёр известен по ролям в таких лентах, как «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит», «Линкольн для адвоката», а также в сериале «Настоящий детектив».
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