«Челси» одержал первую победу в АПЛ

«Челси» обыграл «Норвич» на выезде в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе «канареек» голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.

Для «Челси» победа стала первой в сезоне. В активе синих четыре очка, они занимают десятое место в турнирной таблице. Норвич набралл три балла и располагается на 13-й позиции.