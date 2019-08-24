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«Челси» одержал первую победу в АПЛ 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Chris Radburn / Reuters
«Челси» обыграл «Норвич» на выезде в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе «канареек» голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.
Для «Челси» победа стала первой в сезоне. В активе синих четыре очка, они занимают десятое место в турнирной таблице. Норвич набралл три балла и располагается на 13-й позиции.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Премьер-лига , Владимир Стогниенко , Рамблер
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