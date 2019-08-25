Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Тила принес победу «Спартаку» над «Крыльями Советов» на последних минутах матча РПЛ 

ТАСС + ещё 25 46 минут назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Самара-Арене", завершилась со счетом 2:1.
В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол и занимает первую строчку в списке бомбардиров Российской премьер-лиги.
Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.
"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2).
В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте.
В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября, "Крылья Советов" 30 августа примут на своем поле столичное "Динамо".
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Обляков убежден, что ЦСКА мог забить больше трех голов в ворота "Ахмата" В ФССП сообщили, что Мамаев не оплатил налоги на почти полмиллиона рублей СМИ: Неймар пошел на примирение с ПСЖ
Комментарии
Футбол , Олег Кононов , Джордан Ларссон , Александр Соболев , Дмитрий Комбаров , Спартак , Зенит , Крылья Советов , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA победил соперника за 11 секунд
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу»
«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения
Гонщик потерял память после аварии1
ЦСКА разгромил «Ахмат»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение