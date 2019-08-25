Гол Тила принес победу «Спартаку» над «Крыльями Советов» на последних минутах матча РПЛ

В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров , который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол и занимает первую строчку в списке бомбардиров Российской премьер-лиги.

Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.

"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2).

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте.