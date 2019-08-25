Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Самара-Арене", завершилась со счетом 2:1.
В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол и занимает первую строчку в списке бомбардиров Российской премьер-лиги.
Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.
"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2).
В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте.
В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября, "Крылья Советов" 30 августа примут на своем поле столичное "Динамо".