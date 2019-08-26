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Семак прокомментировал последние результаты «Зенита» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.
«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать об определённых вещах, потому что матч с «Уфой» действительно стал не первым, в котором мы не победили. Относительно конкретного вопроса о спаде, то я всё рассматриваю сквозь призму игры, а не итогового результата», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Также главный тренер «Зенита» добавил, что не видит проблем с физическим состоянием футболистов.
Ранее экс-тренер «Рубина» Билялетдинов поделился мнением о первом поражении «Зенита» в сезоне, проблемах в атаке и роли Семака.
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