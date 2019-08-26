Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.

«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать об определённых вещах, потому что матч с «Уфой» действительно стал не первым, в котором мы не победили. Относительно конкретного вопроса о спаде, то я всё рассматриваю сквозь призму игры, а не итогового результата», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Также главный тренер «Зенита» добавил, что не видит проблем с физическим состоянием футболистов.

Ранее экс-тренер «Рубина» Билялетдинов поделился мнением о первом поражении «Зенита» в сезоне, проблемах в атаке и роли Семака.