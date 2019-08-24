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Болельщики «Краснодара» освистали Смолова 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов был освистан фанатами «Краснодара», когда покидал поле на 84-й минуте выездного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
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Футбол , Федор Смолов , Локомотив
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