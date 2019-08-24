Болельщики «Краснодара» освистали Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов был освистан фанатами «Краснодара», когда покидал поле на 84-й минуте выездного матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.