Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.

Стоит отметить, что 43-летний специалист работал в башкирском клубе с 2016 по 2018 год.

"Вернулся с прекрасными ощущениями, но результат, к сожалению, для нас неудачный. Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом стадионе, давно обещанном. Поздравляю ребят из "Уфы", они сегодня победу заслужили. ", — заявил рулевой сине-бело-голубых.

"У "Уфы", наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ. К сожалению, как это ни прискорбно. Они заслужили новый стадион своими результатами. При мне и проект был, и его согласование было получено. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит ", — добавил наставник сакнт-петербургского клуба.

На данный момент "Зенит" расположился в таблице национального первенства на третьем месте с 14 очками, "Уфа" — на девятом с десятью.