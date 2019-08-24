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Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.
Стоит отметить, что 43-летний специалист работал в башкирском клубе с 2016 по 2018 год.
"Вернулся с прекрасными ощущениями, но результат, к сожалению, для нас неудачный. Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом стадионе, давно обещанном. Поздравляю ребят из "Уфы", они сегодня победу заслужили. ", — заявил рулевой сине-бело-голубых.
"У "Уфы", наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ. К сожалению, как это ни прискорбно. Они заслужили новый стадион своими результатами. При мне и проект был, и его согласование было получено. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит ", — добавил наставник сакнт-петербургского клуба.
На данный момент "Зенит" расположился в таблице национального первенства на третьем месте с 14 очками, "Уфа" — на девятом с десятью.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов похвалил "Уфу" за матч с "Зенитом".
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Футбол , Сергей Семак , Владислав Радимов , Зенит , Sports.ru
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