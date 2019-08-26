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Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий активно ведёт страницу в социальной сети instagram.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своём Instagram популярное видео со своим участием. На нём россиянин критикует арбитра матча 29-го тура Эредивизи с ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка, а его речь наложена на бит.
«Учись, Leweight», — подписал пост 48-летний тренер.
Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight
Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в матче Эредивизи.
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