Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наполи» обыграл «Фиорентину» в Серии А, команды забили семь мячей на двоих 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Twitter © @sscnapoli
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче первого тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «Наполи» забили Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье, оформивший дубль.
«Фиорентина» ответила голами Эрика Пульгара, Николы Миленковича и Кевина-Принса Боатенга.
Во втором туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом», а «Фиорентина» — с «Дженоа».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Осуждённый футболист Павел Мамаев не выплатил государству налоги в размере 434 144 рубля 95 копеек. Макконахи вошёл в число владельцев клуба MLS «Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Футбол , Эрик Пульгар , Никола Миленкович , Хосе Кальехон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном
Линетт победила в финале турнира в Нью-Йорке
Карпов прокомментировал задержку визы в США6
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
На Кубке мэра Москвы «Динамо» выиграло дерби у «Спартака»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение