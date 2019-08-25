Девушка Адриано раскритиковала систему образования в России

Русская девушка бразильского футболиста Луиса Адриано Екатерина Дорожко раскритиковала школьную систему образования в России, передает Sport24.

Дорожко заявила, что школа не дала ей никаких знаний и никак не помогла в жизни.

"70 процентов учителей в России — взрослые обиженные женщины, которые свое плохое настроение и недовольство в жизни спускают на детей. Особенно меня всегда смешит, когда детей пугают собственными родителями.

Лично я в школе никаких знаний не получила и считаю, что это были зря потраченные 11 лет. Больше я занималась дома с мамой, она по образованию тоже учитель", — написала девушка в инстаграме.

После ухода из московского "Спартака" Адриано переехал на родину и свою девушку забрал с собой. Она уже выразила желание учить язык.

Ранее сообщалось, что Луис Адриано поблагодарил болельщиков "Спартака".