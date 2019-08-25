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Девушка Адриано раскритиковала систему образования в России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Русская девушка бразильского футболиста Луиса Адриано Екатерина Дорожко раскритиковала школьную систему образования в России, передает Sport24.
Дорожко заявила, что школа не дала ей никаких знаний и никак не помогла в жизни.
"70 процентов учителей в России — взрослые обиженные женщины, которые свое плохое настроение и недовольство в жизни спускают на детей. Особенно меня всегда смешит, когда детей пугают собственными родителями.
Лично я в школе никаких знаний не получила и считаю, что это были зря потраченные 11 лет. Больше я занималась дома с мамой, она по образованию тоже учитель", — написала девушка в инстаграме.
После ухода из московского "Спартака" Адриано переехал на родину и свою девушку забрал с собой. Она уже выразила желание учить язык.
Ранее сообщалось, что Луис Адриано поблагодарил болельщиков "Спартака".
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