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Раз-два-три: ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ 

Евро-футбол.Ру + ещё 8 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».

Протокол игры

ЦСКА Москва
Ахмат
(1:0) Фернандес Марио 43'
(2:0) Чалов Фёдор 66'
(3:0) Влашич Никола 73'
Акинфеев ИгорьНабабкин Кирилл 17' (Шарлия Звонимир (17' 63') • Дивеев Игорь • Магнуссон Хёрдур 35' • Фернандес Марио • Ахметов ИльзатОбляков ИванКучаев Константин 52' 82' (Бистрович Кристиян (82') • Влашич Никола • Бийол Яка • Чалов Фёдор
Запасные: Помазун ИльяКарпов Вадим • Нисимура Такума • Тикнизян Наир • Марадишвили Константин • Тороп Владислав
Гудиев ВиталийСемёнов Андрей • Нижич Зоран • Вилькер Анхель • Роши Одисе 69' (Мбенг Аблае (69') • Садулаев Лечи • Швец Антон • Исмаэл Силва • Харин Евгений II 41' • Бериша БернардИванов Олег 32'
Запасные: Митришев МагомедГиголаев РоландГородов ЕвгенийКадыров ХалидМусалов МагомедГащенков Михаил • Шимански Дамиан • Понсе Андрес • Михаляк Конрад
25 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
«Армейцы» активно начали встречу, практически не выпуская грозненцев со своей половины поля, однако до акцентированных ударов по воротам Виталия Гудиева дело либо не доходило, либо голкипер мяч летел точно в руки голкиперу «Ахмата».
И такой вариант развития событий вполне устраивал подопечных Рашида Рахимова: гости даже не думали об атаке, сконцентрировавшись исключительно на оборонительных действиях. Видимо, сценарий поединка с «Зенитом» (0:0) недельной давности полюбился команде из Чеченской Республики.
Но сохранить ворота в неприкосновенности во второй встрече кряду у «Ахмата» не получилось. В концовке первого тайма у игроков ЦСКА получилось взломать оборону гостей — во многом благодаря неординарным действиям Константина Кучаева. Хавбек «красно-синих» здорово выбрался из-под опеки, и сделал точную передачу во фланг на Яку Бийола, который продлил в район дальней штанги, где в гордом одиночестве находился Марио Фернандес. Правый защитник ЦСКА принял решение пробить вторым касанием в дальний угол и не прогадал — Гудиев был вынужден капитулировать, 1:0.
Во начале второй половине встречи уже «Ахмат» был близок к тому, чтобы огорчить хозяев поля. Бернард Бериша ворвался в штрафную с правого фланга и выполнил точный прострел на Олега Иванова. Капитан грозненцев беспрепятственно пробивал с района 11-метровой отметки, но в последний момент мяч из пустых ворот сумел выбить никто иной, как Фернандес — Игорь Акинфеев уже заваливался в противоположный угол.
Однако ближе к исходу часа игрового времени ЦСКА вновь прижал гостей. Но реализация подводила «армейцев» до определенного момента: сперва свой эпизод упустил Фёдор Чалов, не сумевший нанести удар по воротам после выхода на рандеву с Гудиевым, а затем прямо в голкипера гостей пробил Ильзат Ахметов, нанося удар с линии штрафной.
Но спустя несколько минут Чалову все же удалось записать на свой счет очередной гол в Премьер-лиге, ставший для него 30-м: форвард хозяев умело подставил голову после подачи Ивана Облякова от углового флага — 2:0.
Не ушел с поля без гола и Никола Влашич. Все тот же Чалов выскочил один на один с Гудиевым, но не пожадничал и сделал передачу на хорватского вингера, бежавшего параллельным курсом — у Гудиева не было ни единого шанса выручить свою команду в ситуации "0-в-2" — 3:0.
Ближе к концовке основного времени матча Чалов мог оформить дубль, но, к сожалению для болельщиков «красно-синих», 21-летний нападающий пробил в штангу, чуть не докрутив сферу в дальний верхний угол.
Как итог — крупная победа подопечных Виктора Ганчаренко после неудачных игр с «Сочи» (0:0) и «Спартаком» (1:2). В следующем туре ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу», а «Ахмат» примет на своем поле «Тамбов».
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