Раз-два-три: ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».

Протокол игры

ЦСКА Москва

Ахмат

25 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

«Армейцы» активно начали встречу, практически не выпуская грозненцев со своей половины поля, однако до акцентированных ударов по воротам Виталия Гудиева дело либо не доходило, либо голкипер мяч летел точно в руки голкиперу «Ахмата».

И такой вариант развития событий вполне устраивал подопечных Рашида Рахимова : гости даже не думали об атаке, сконцентрировавшись исключительно на оборонительных действиях. Видимо, сценарий поединка с «Зенитом» (0:0) недельной давности полюбился команде из Чеченской Республики.

Но сохранить ворота в неприкосновенности во второй встрече кряду у «Ахмата» не получилось. В концовке первого тайма у игроков ЦСКА получилось взломать оборону гостей — во многом благодаря неординарным действиям Константина Кучаева. Хавбек «красно-синих» здорово выбрался из-под опеки, и сделал точную передачу во фланг на Яку Бийола, который продлил в район дальней штанги, где в гордом одиночестве находился Марио Фернандес. Правый защитник ЦСКА принял решение пробить вторым касанием в дальний угол и не прогадал — Гудиев был вынужден капитулировать, 1:0.

Во начале второй половине встречи уже «Ахмат» был близок к тому, чтобы огорчить хозяев поля. Бернард Бериша ворвался в штрафную с правого фланга и выполнил точный прострел на Олега Иванова. Капитан грозненцев беспрепятственно пробивал с района 11-метровой отметки, но в последний момент мяч из пустых ворот сумел выбить никто иной, как Фернандес — Игорь Акинфеев уже заваливался в противоположный угол.

Однако ближе к исходу часа игрового времени ЦСКА вновь прижал гостей. Но реализация подводила «армейцев» до определенного момента: сперва свой эпизод упустил Фёдор Чалов, не сумевший нанести удар по воротам после выхода на рандеву с Гудиевым, а затем прямо в голкипера гостей пробил Ильзат Ахметов, нанося удар с линии штрафной.

Но спустя несколько минут Чалову все же удалось записать на свой счет очередной гол в Премьер-лиге, ставший для него 30-м: форвард хозяев умело подставил голову после подачи Ивана Облякова от углового флага — 2:0.

Не ушел с поля без гола и Никола Влашич. Все тот же Чалов выскочил один на один с Гудиевым, но не пожадничал и сделал передачу на хорватского вингера, бежавшего параллельным курсом — у Гудиева не было ни единого шанса выручить свою команду в ситуации "0-в-2" — 3:0.

Ближе к концовке основного времени матча Чалов мог оформить дубль, но, к сожалению для болельщиков «красно-синих», 21-летний нападающий пробил в штангу, чуть не докрутив сферу в дальний верхний угол.