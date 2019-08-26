Черчесов объяснил выбор игроков на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

"Чемпионат уже стартовал, в Кубке России тоже состоялись матчи — то, что мы видим, то и анализируем. Отсюда и тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что впереди матчи с Шотландией и Казахстаном, это совершенно разные по стилю команды", — цитирует Черчесова ТАСС.

Специалист отметил, что вызванные в сборную игроки должны соответствовать национальной команде.

6 сентября сборная России встретится в Глазго с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.