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Черчесов объяснил выбор игроков на матчи отбора Евро-2020 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
"Чемпионат уже стартовал, в Кубке России тоже состоялись матчи — то, что мы видим, то и анализируем. Отсюда и тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что впереди матчи с Шотландией и Казахстаном, это совершенно разные по стилю команды", — цитирует Черчесова ТАСС.
Специалист отметил, что вызванные в сборную игроки должны соответствовать национальной команде.
6 сентября сборная России встретится в Глазго с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о составе сборной России.
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Футбол , Станислав Черчесов , Валерий Газзаев , ЦСКА , Госдума , ИТАР-ТАСС
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