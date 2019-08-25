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Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал интерес королевского клуба к форварду сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.
«Неймар — топ-футболист. Он входит в тройку лучших в мире. Говорить о возможных трансферах — это неуважение к великому клубу», — цитирует Рамоса Goal.
По словам Рамоса, подписание контрактов со звёздами мирового футбола очень часто упоминается в контексте с «Реалом». По его словам, действующие футболисты коллектива должны спокойно относиться к подобным слухам.
За свою карьеру Неймар защищал цвета «Сантоса» и «Барселоны», а в 2017 году стал самым дорогим футболистом мира, перейдя в ПСЖ за €222 млн За французский коллектив он провёл 58 матчей и забил 51 мяч.
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