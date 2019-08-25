Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал интерес королевского клуба к форварду сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.

«Неймар — топ-футболист. Он входит в тройку лучших в мире. Говорить о возможных трансферах — это неуважение к великому клубу», — цитирует Рамоса Goal.

По словам Рамоса, подписание контрактов со звёздами мирового футбола очень часто упоминается в контексте с «Реалом». По его словам, действующие футболисты коллектива должны спокойно относиться к подобным слухам.

За свою карьеру Неймар защищал цвета «Сантоса» и «Барселоны», а в 2017 году стал самым дорогим футболистом мира, перейдя в ПСЖ за €222 млн За французский коллектив он провёл 58 матчей и забил 51 мяч.