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Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также защитники команды Трент-Александр Арнольд и Жоэль Матип вошли в сборную третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Помимо вышеперечисленных игроков, в символической команде также оказались:
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эмерсон («Челси»).
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Харри Уилсон («Борнмут»).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Себастьен Аллер («Вест Хэм»).
«Ливерпуль» в третьем туре обыграл «Арсенал» (3:1) и стал единоличным лидером АПЛ.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Премьер-лига , АПЛ , Владимир Стогниенко , Себастьен Аллер , Мохамед Салах , Джон Макгинн , Давид Сильва , Рамблер
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