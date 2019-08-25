Стала известна причина отказа Рибери от переезда в Россию

Франк Рибери не стал игроком московского «Локомотива» из-за нежелания семьи переезжать в Россию. Об этом сообщает издание bookmaker-ratings.ru со ссылкой на агента футболиста, Жан-Пьера Берне.

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», — рассказал агент.

По его словам, условия, предложенные итальянцами, были чуть хуже, но это не смутило Рибери.

«Локомотив» согласился на все требования француза: 4 млн евро в год, двухлетний контракт, большой дом, личный водитель и переводчик, французская школа для детей.

Однако 36-летний футболист отказал железнодорожникам и решил выступать за «Фиорентину». Он подписал контракт 21 августа.

Ранее футбольный эксперт Анзор Кавазашвили заявил, что «Зенит» и «Локомотив» находятся на дотации госкорпораций и тратят «большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику».

Разговоры о том, что российскому футболу нужны свои таланты, ведутся в России десятилетиями, однако клубы все равно тратят огромные деньги на легионеров.