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Голкипер «Спартака» покинет клуб 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов покинет клуб и уйдет в аренду.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", наиболее вероятным вариантом является трансфер в самарские "Крылья Советов". Контракт будет рассчитан до конца сезона-2019/20.
Отметим, что руководство красно-белых возьмет на себя основные выплаты по зарплате футболисту, около 70 процентов. Вся же зарплата Селихова составляет €1,3 млн в год.
Напомним, бывший голкипер "Амкара" перешел к московский клуб зимой в сезоне-2016/17. За "Спартак" Селихов провел 37 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что у защитника самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрия Комбарова диагностирован отек приводящей мышцы бедра по итогам обследования.
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Футбол , Александр Селихов , Дмитрий Комбаров , Спартак , Крылья Советов
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