Голкипер «Спартака» покинет клуб

Как сообщает "Спорт-Экспресс", наиболее вероятным вариантом является трансфер в самарские "Крылья Советов" . Контракт будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

Отметим, что руководство красно-белых возьмет на себя основные выплаты по зарплате футболисту, около 70 процентов. Вся же зарплата Селихова составляет €1,3 млн в год.

Напомним, бывший голкипер "Амкара" перешел к московский клуб зимой в сезоне-2016/17. За "Спартак" Селихов провел 37 матчей во всех турнирах.