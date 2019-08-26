«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Андрей Панюков и Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отличились Эрик Бикфалви Николай Димитров . У "Сочи" единственный гол забил Антон Заболотоный. Отметим, что экс-нападающий сборной России прерварл свою 17-матчевую серию без забитых мячей.

Благодаря этой победе "Урал" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" после поражения остался на 15-й строчке.