«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ 

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. У "Сочи" единственный гол забил Антон Заболотоный. Отметим, что экс-нападающий сборной России прерварл свою 17-матчевую серию без забитых мячей.
Благодаря этой победе "Урал" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" после поражения остался на 15-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Урал" (Екатеринбург) — "Сочи" — 1:0.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" и "Локомотив" не выявили победителя в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).