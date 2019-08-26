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«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ 

Газета.Ru + ещё 9 43 минуты назад
Фото: RT на русском
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. У "Сочи" единственный гол забил Антон Заболотоный. Отметим, что экс-нападающий сборной России прерварл свою 17-матчевую серию без забитых мячей.
Благодаря этой победе "Урал" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" после поражения остался на 15-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Урал" (Екатеринбург)  — "Сочи" — 1:0.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" и "Локомотив" не выявили победителя в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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