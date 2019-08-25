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«Арсенал» впервые обыграл «Оренбург» в чемпионате России по футболу 

ТАСС + ещё 19 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70), у "Оренбурга" гол на счету Джордже Деспотовича (52). Ломовицкий, перешедший в "Арсенал" в аренду из столичного "Спартака", забил первый гол в чемпионатах России. Он был признан лучшим игроком матча.
"Оренбург" не может победить уже седьмой матч подряд, подопечные Владимира Федотова потерпели пятое поражение в турнире, еще два матча завершились вничью. Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионата России, "Арсенал" впервые одержал победу, один раз выиграл "Оренбург", еще три матча завершились вничью.
В турнирной таблице чемпионата России тульский клуб идет на седьмом месте, набрав 13 очков, "Оренбург" замыкает таблицу, набрав два очка. В следующем туре "Арсенал" сыграет дома с ЦСКА 1 сентября, оренбургский клуб днем ранее в гостях встретится с "Уфой".
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Футбол , Владимир Федотов , Александр Ломовицкий , Евгений Луценко , Спартак , ЦСКА
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