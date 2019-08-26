Назван состав сборной РФ на матчи с Шотландией и Казахстаном

В состав сборной РФ на отборочные матчи к ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном вошли нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко и защитник нидерландского «Витесса» Вячеслав Караваев . Состав опубликован в твиттере национальной команды.

Сборная РФ встретится с национальной командой Шотландии 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Игра начнется в 21:45 (по московскому времени).

Со сборной Казахстана россияне сыграют на своем поле 9 сентября. Матч пройдет на стадионе «Калининград», начало запланировано на 21:45 (по Москве).

Сейчас сборная РФ находится на втором месте в отборочной группе I. Ранее команда проиграла Бельгии, а затем одержала победы над Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. Для прямого попадания на Евро-2020 российской сборной нужно быть на первом или втором месте.