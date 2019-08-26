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Назван состав сборной РФ на матчи с Шотландией и Казахстаном 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
В состав сборной РФ на отборочные матчи к ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном вошли нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко и защитник нидерландского «Витесса» Вячеслав Караваев. Состав опубликован в твиттере национальной команды.
Всего в список вошли 26 футболистов, в том числе вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
В числе нападающих, помимо Комличенко, оказались Артем Дзюба («Зенит») и Федор Смолов («Локомотив»). Среди защитников сборной вместе с Караваевым будут играть Максим Беляев (тульский «Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).
В число полузащитников вошли Ильзат Ахметов (ЦСКА), спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин, игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Антон Миранчук, зенитовцы Александр Ерохин и Магомед Оздоев, а также Алексей Ионов из «Ростова», Александр Головин («Монако») и Денис Черышев из «Валенсии».
Сборная РФ встретится с национальной командой Шотландии 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Игра начнется в 21:45 (по московскому времени).
Со сборной Казахстана россияне сыграют на своем поле 9 сентября. Матч пройдет на стадионе «Калининград», начало запланировано на 21:45 (по Москве).
Сейчас сборная РФ находится на втором месте в отборочной группе I. Ранее команда проиграла Бельгии, а затем одержала победы над Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. Для прямого попадания на Евро-2020 российской сборной нужно быть на первом или втором месте.
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Футбол , Сослан Джанаев , Магомед Оздоев , Денис Черышев , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Сергей Петров , Николай Комличенко , Федор Кудряшов , Александр Ерохин , Андрей Лунев , Александр Головин , Зелимхан Бакаев , Ильзат Ахметов , Артем Дзюба , Марио Фернандес , Дмитрий Баринов , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Федор Смолов , Роман Нойштедтер , Алексей Ионов , Максим Беляев , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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