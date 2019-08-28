Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.
Теперь российский клуб будет выступать в Лиге Европы. Соперник "быков" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Монако.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч"Краснодар" (Краснодар, Россия) — "Олимпиакос" (Пирей, Греция) — 4:0 Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по пляжному футболу португалец Маджер высказался о нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.