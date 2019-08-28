«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» м вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:2. Первый матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 4:0.

Теперь российский клуб будет выступать в Лиге Европы. Соперник "быков" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Монако.