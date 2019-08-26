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Женщины в Иране смогут посмотреть футбольный матч на стадионе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин
Иранским женщинам разрешено посетить матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными сборными Ирана и Камбоджи.
Как сообщает портал Inside the Games, с данным заявлением выступил заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде.
По словам Тагизаде, Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу с целью обеспечения женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.
В Иране, согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут "навредить тонкой психике женщины".
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино послал требование в Федерацию футбола Ирана разрешить женщинам посещать отборочные матчи сборной к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.
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Футбол , Джанни Инфантино
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