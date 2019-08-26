Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адебайор перешёл в турецкий «Кайсериспор» 

Чемпионат.com + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Кайсериспор» на официальном сайте объявил о переходе тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
В прошлом сезоне 35-летний Адебайор выступал за «Истанбул Башакшехир» и занял с клубом второе место в турецкой Суперлиге. Форвард принял участие в 19 матчах турецкого национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.
Адебайор является воспитанником «Метца». Ранее он также выступал за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». За сборную Того сыграл 84 матча и забил 31 гол.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Отборочный матч Евро-2020 Шотландия — Россия покажет Первый канал Месси получил приз лучшему игроку сезона в Примере по версии Transfermarkt Жоау Мариу перешёл в «Локомотив», зачем португалец нужен российскому клубу
Футбол , Эммануэль Адебайор , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ
Медведев вышел в следующий круг US Open
40-летний Тимощук возобновит игровую карьеру
ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи»
У Комбарова диагностировали отек мышцы бедра
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение