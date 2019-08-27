Грустная история Скопинцева. Как портится карьера кандидата в сборную России

Памятка о том, какие факторы нужно обязательно учитывать при выборе нового клуба и момента для перехода.

Ещё год назад о Скопинцеве говорили на каждом углу и исключительно в восторженных тонах. «Ростову» завидовали белой завистью: в команде рос и бурно прогрессировал молодой футболист, представитель очень востребованного из-за нехватки исполнителей в стране амплуа. К Дмитрию присматривались все без исключения топ-клубы, а особенно его желали на разных этапах «Спартак» «Зенит» . Когда его фамилия в очередной раз не попадала в список игроков сборной, многие искренне недоумевали. Это было год назад.

Сейчас Скопинцев — футболист, про которого мало говорят и ещё меньше пишут. В новом сезоне он провёл ровно ноль матчей. Четыре попадания в запас в чемпионате, два в Лиге чемпионов — вот и все текущие достижения 22-летнего игрока. Да даже весной после перехода в «Краснодар» он играл нерегулярно: начал основным, а затем, ближе к концу чемпионата, превратился в резервиста и стал пропадать на скамейке.

Почему в карьере молодого футболиста, которому в его годы для прогресса кровь из носу требуется игровая практика, наступил столь неприятный простой? Ответ прост: Скопинцев перешёл не в самый оптимальный для себя клуб и не в самый правильный момент.

Правило №1. Взвешивайте риски смены игровой модели

На всякий случай напомним: Скопинцев — не классический левый защитник. В «Балтике» и «Ростове» он отвечал за весь фланг при модуле 3-5-2, выдавал большой объём скоростных включений, был эффективен и конкретен, но был задействован в обороне гораздо меньше, чем в схеме 4-2-3-1 или 4-3-3. Перестроиться на новую систему — не для каждого футболиста простая и быстрая задача, вот и у Дмитрия долгое время не хватало оборонительных характеристик. Тренерский штаб сборной России обращал на это внимание и исключительно поэтому не вызывал игрока. При трансфере Скопинцева в «Краснодар» как клуб, так и футболист прекрасно понимали, что адаптационные риски из-за радикальной смены стиля и схемы высоки. Поначалу Дмитрий использовался попеременно в обороне и в полузащите, но со временем Мусаев пришёл к выводу, что видит в Скопинцеве всё-таки левого защитника.

Правило №2. Не смотрите свысока на конкуренцию

Адаптация Скопинцева могла бы проходить мягче и быстрее, если бы: а) он имел бы стабильное игровое время; б) «Краснодар» закрывал глаза на определённые нюансы. Но у клуба есть на левом фланге обороны Рамирес — яркий готовый футболист, не безгрешный в оборонительных действиях, но давно играющий по модулю 4-Х-Х и имеющий очень высокий трансферный потенциал для дальнейшей перепродажи. Странно было ожидать, что тренерский штаб вдруг усадит эквадорца на скамейку и будет возиться со Скопинцевым в ущерб командному результату.

Понятно, что «сезон длинный, график насыщенный — и времени хватит для всех», а ещё «дисквалификации и травмы никто не отменял». Но для любого молодого футболиста, имеющего стабильное время в очень даже приличной команде (прошлогодний осенний «Ростов» был в порядке), приходить в новый клуб с новой системой под сильного конкурента-легионера — это сомнительное решение, попахивающее авантюризмом.

Правило №3. Не торопитесь

А теперь давайте вспомним прошлогоднюю ситуацию на трансферном рынке. Два топ-клуба очень активно искали новых левых защитников, не хватало разве что объявлений в газетах. «Зенит» мучился с нестабильным Набиуллиным, пока ветеран Жирков с тяжёлой травмой ахилла пропадал в лазарете. «Спартак» бороздил зарубежные рынки, чтобы найти сменщика загнанному Комбарову.

Оба клуба обращали внимание и на Скопинцева, но действовали осторожно и не спешили выкладывать за футболиста крупную сумму. Сам Дмитрий позже подтверждал: «Зенит» ждал меня летом, а я ждать не хотел. Кто меня хотел зимой, к тем я и пришёл». Так зачем же в той ситуации было вообще торопиться, если у игрока было всё необходимое для развития в текущем клубе, а спустя полгода он, готовый и окрепший, уже смог бы перейти в команду, где не было бы дорогущего легионера-конкурента и где было бы больше возможностей заиграть сразу? Парадокс, но «Спартак» и «Зенит» были бы для Скопинцева в тот момент более надёжными вариантами, чем «Краснодар». Хотя есть подозрение, что «Ростов» тоже отчасти «помог» Скопинцеву уйти именно зимой. «Быки» предложили за футболиста хорошую сумму (4,4 млн евро, с бонусами может вырасти до 6), и донской клуб, живущий по средствам, предпочёл заработать сразу.

Что дальше?

Нашлось место в этой невесёлой истории ещё и небольшим травмам, полученным молодым защитником летом. В том числе из-за них он не смог сразу вкатиться в новый сезон, а сейчас сидит в запасе, проигрывая конкуренцию не только Рамиресу, но и универсальному Стоцкому.

Хочется верить, что в карьере Скопинцева всё ещё будет, и за период простоя он не растеряет мотивацию, а, наоборот, соскучится по футболу и вдоволь накопит спортивной злости. Обидно ведь не только за него, но и за сборную. В стране уже давно кризис современных левых защитников, а один из самых интересных представителей амплуа не получает в клубе возможностей развиваться. «Краснодару» же нужно чётко решить для себя, нужен ему Скопинцев на поле или нет. Если Дмитрий — не более чем игрок ротации, то это немного странно: клуб сам признаёт, что может столкнуться с проблемами fair-play, при этом футболист за 5 млн евро и с номинально высоким трансферным потенциалом бездействует на скамейке и на глазах теряет в цене.