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Сёмин об отъезде Миранчуков в Европу: о нереальных вещах не хотел бы говорить 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном отъезде в ведущие европейские чемпионаты братьев Алексея и Антона Миранчуков.
«За братьями все следят — и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» сыграет на высоком уровне. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах» — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
По его словам, Миранчукам в ближайшее время лучше будет продолжить играть в РПЛ.
«Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нём напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Зёзды должны радовать нас здесь», — добавил специалист.
Ранее Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ.
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Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Юрий Семин , Локомотив
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