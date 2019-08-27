Сёмин об отъезде Миранчуков в Европу: о нереальных вещах не хотел бы говорить

Антона Миранчуков. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном отъезде в ведущие европейские чемпионаты братьев Алексея «За братьями все следят — и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» сыграет на высоком уровне. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах» — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». По его словам, Миранчукам в ближайшее время лучше будет продолжить играть в РПЛ. «Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нём напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Зёзды должны радовать нас здесь», — добавил специалист. Ранее Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ.

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