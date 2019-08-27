Всему свое время. От сборной России по футболу стоит ждать результата, а не экспериментов

В отличие от июньских матчей квалификации, главный тренер Станислав Черчесов не стал делать расширенную заявку на предстоящие игры. При этом на пресс-конференции в Доме футбола на Таганке он отметил, что такой список существует, и в него входят еще около 20 футболистов. По словам тренера, этот шаг является подстраховкой на случай травм, поскольку за один-два дня оформить британскую визу для поездки в Глазго нельзя.

Время Чалова и Соболева еще не пришло

Больше всего споров было вокруг фигуры Чалова, который в прошлом сезоне с 15 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. По мнению некоторых болельщиков, нападающий ЦСКА заслуживает большего, чем 34 минуты в двух выездных играх против бельгийцев и казахстанцев. Главный тренер в день объявления состава прояснил ситуацию: "У нас принцип: если игрок молодежной сборной, который у нас есть, не планируется в основной состав первой сборной, значит, он должен играть там, где он больше пользы принесет. Это и по Чалову, и по другим, кто себя проявляет в чемпионате".

На вопрос, почему армеец не рассматривается в качестве игрока стартового состава сборной, прозвучал ответ Черчесова, который можно считать приговором: "Дзюба — наш капитан, для нас он лучше, чем Чалов". То есть пока 31-летний габаритный форвард продолжает играть за сборную, шансов у молодого игрока выйти на первые роли попросту не будет. Ему нужно максимально бережно относиться к тем минутам в концовках матчей, которые будут ему доставаться.

Такой же совет можно дать и другим нападающим, которые будут пытаться попасть в сборную Черчесова, традиционно играющую по схеме с одним центральным нападающим. Например, Александру Соболеву из "Крыльев Советов" , который в семи матчах забил шесть мячей. Делал он это на любой вкус — продавливал защиту соперников, бил "ножницами" из пределов штрафной, поражал верхний угол со средней дистанции и реализовывал пенальти.

Но Черчесов прямо заявил в понедельник, что у него не было мысли пригласить 22-летнего нападающего самарцев. "Всему свое время. Человек только начал проявлять свои качества, надеемся, что это продолжится", — рационально объяснил он.

Бывалые против новичков: 3:3

В сборную после более чем годичного перерыва вернулся вратарь Сослан Джанаев . Голкипер, который этим летом подписал контракт с "Сочи", летом 2018-го находился на сборе в Австрии перед чемпионатом мира, но на сам турнир не попал. После этого вратарская тройка оставалась неизменной — в нее входили Маринато Гильерме, Андрей Лунев и Антон Шунин. Исключением стал как раз июньский сбор, когда бригада голкиперов была расширена за счет приглашения Песьякова. В активе Джанаева, к слову, есть один матч за сборную — в октябре 2016 года в товарищеской игре россияне потерпели поражение от команды Коста-Рики со счетом 3:4.

Третий вратарь чаще всего не получает шанса выйти на поле, но играет немаловажную роль в раздевалке. Если с Гильерме и Луневым ничего не случится, то присутствие 32-летнего Джанаева в сборной ограничится тренировочным процессом.

Также "свои" места отвоевали восстановившиеся от травм полузащитники Александр Ерохин Денис Черышев , представляющие петербургский "Зенит" и испанскую "Валенсию". Первый с февраля по май проходил реабилитацию от травмы голени, а второй из-за сильного растяжения пропустил концовку сезона-2018/19 и начало предсезонной подготовки. Говорить о том, что они появятся на поле с первых минут, не приходится. Но усилить игру сборной, вступив в игру со скамейки запасных, оба способны.

Формально все 26 человек, приглашенных на стартующий 1 сентября сбор, хотя бы раз вызывались в расположение сборной и не являются дебютантами. Но есть три исключения. Так, атакующий полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев играл за сборную России в неофициальном товарищеском матче против клуба второго российского дивизиона "Чертаново". Та встреча завершилась уверенной победой команды Черчесова со счетом 6:0, но она не идет в официальную статистику. В июне на базе в Новогорске хавбек, на правах аренды выступавший за тульский "Арсенал", провел на поле 30 минут. Так что его полноценный дебют еще впереди.

Форвард чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко в той игре оказался единственным, кто не получил игрового времени. Встреча против "Чертаново" состоялась на следующий день после прибытия нападающего в расположение сборной, так что тренерский штаб логично решил не нагружать его после перелета. Что касается защитника нидерландского "Витесса" Вячеслава Караваева , он был в расширенном списке на матчи отбора на Евро-2020, но в июне у него была свадьба, так что тренерский штаб решил "не выдергивать его".