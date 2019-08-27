«Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

«Сампдория» продолжает предпринимать попытки по приобретению полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Согласно данным источника, рукокодство питерского клуба готово отпустить 26-летнего футболиста. Вероятно, речь идёт об аренде с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что переход аргентинца в «Сампдорию» сорвался из-за высоких требований агента по зарплате.

В минувшем сезоне Ригони выступал до декабря на правах аренды за «Аталанту». После возвращения в Санкт-Петербург южноамериканец провёл 16 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.