Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сампдория» продолжает предпринимать попытки по приобретению полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.
Согласно данным источника, рукокодство питерского клуба готово отпустить 26-летнего футболиста. Вероятно, речь идёт об аренде с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что переход аргентинца в «Сампдорию» сорвался из-за высоких требований агента по зарплате.
В минувшем сезоне Ригони выступал до декабря на правах аренды за «Аталанту». После возвращения в Санкт-Петербург южноамериканец провёл 16 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Евро-футбол.Ру: последние новости
Защитник «Севильи» не перейдёт в ЦСКА ​Вальдес: «Не могу говорить о будущем Неймара, иначе меня уволят» Савин признался, что принимал участие в договорном матче
Футбол , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​«Краснодар» потерял Сулейманова из-за травмы
Промоутер Поветкина рассказал о тяжелой травме боксера
«Локомотив» объявил об аренде Жоау Мариу
ЦСКА не смог заполучить воспитанника «Барселоны»
«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару1
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение