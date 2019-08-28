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Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед» 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.
«Я не человек, я лев. И этот лев все еще силен. Я мог бы с легкостью играть в Премьер-лиге. Если я нужен "Юнайтед" — я приду. Правда, сейчас права на меня принадлежат "Гэлакси", и я сосредоточен на выступлении за эту команду», — заявил 37-летний Ибрагимович.
Форвард занимает второе место в споре бомбардиров Главной лиги футбола (MLS). В активе Ибрагимовича 22 гола в 22 матчах за клуб. При этом швед оформил дубль в трех матчах подряд.
Швед выступает за «Гэлакси» с 2018 года. До этого он защищал цвета «Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Ибрагимович выиграл три трофея: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
Ибрагимович известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Милан», «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». Форвард является бывшим капитаном сборной Швеции по футболу.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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