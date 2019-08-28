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Бывший футболист сборной США умер в возрасте 35 лет 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: ColoradoRapids Twitter
Бывший полузащитник североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.
В составе «Гэлакси» Кларк провёл 13 матчей. Он также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Колорадо Рэпидс». Свой единственный матч за сборную США он провёл в 2009 году, в матче с командой Гаити в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. хавбек завершил спортивную карьеру в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера.
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