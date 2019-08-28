«Рубин» опроверг переход Сорокина в «Краснодар»

"В настоящий момент Егор Сорокин — игрок "Рубина", — цитирует РИА Новости пресс-службу клуба.

Ранее сообщалось, что клубы достигли перехода Егорова за €4 млн Сообщалось, что зарплата футболиста в "Краснодаре" составит до 40–50 млн рублей, при том, что в Казани он получал 20 млн рублей.

В нынешнем сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.