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«Рубин» опроверг переход Сорокина в «Краснодар» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Казанский футбольный клуб "Рубин" опроверг информацию о договоренности с "Краснодаром" по переходу защитника Егора Сорокина.
"В настоящий момент Егор Сорокин — игрок "Рубина", — цитирует РИА Новости пресс-службу клуба.
Ранее сообщалось, что клубы достигли перехода Егорова за €4 млн Сообщалось, что зарплата футболиста в "Краснодаре" составит до 40–50 млн рублей, при том, что в Казани он получал 20 млн рублей.
В нынешнем сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Ранее Александр Егоров, занимающий пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), ответил на критику в свой адрес, связанную с неудачной работой арбитров в первых турах Российской премьер-лиги.
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Футбол , Егор Сорокин , Александр Егоров , РФС , ФК "Рубин" , РИА Новости
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