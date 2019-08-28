Казанский футбольный клуб "Рубин" опроверг информацию о договоренности с "Краснодаром" по переходу защитника Егора Сорокина.
"В настоящий момент Егор Сорокин — игрок "Рубина", — цитирует РИА Новости пресс-службу клуба.
Ранее сообщалось, что клубы достигли перехода Егорова за €4 млн Сообщалось, что зарплата футболиста в "Краснодаре" составит до 40–50 млн рублей, при том, что в Казани он получал 20 млн рублей.
В нынешнем сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Ранее Александр Егоров, занимающий пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), ответил на критику в свой адрес, связанную с неудачной работой арбитров в первых турах Российской премьер-лиги.