Спаич поблагодарил болельщиков Краснодара за поддержку

Защитник российского футбольного клуба Краснодар Урош Спаич отреагировал на поражение в матче с Олимпиакосом в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uroš Spajić (@uros_spajic) 28 Авг 2019 в 3:54 PDT Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу греческого клуба. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку.

Это была сумасшедшая поддержка, мы верили, но этот пропущенный мяч все поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!, — написал Спаич в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан сформировал окончательный состав игроков, которые будут выступать в нападении сливочных в предстоящем сезоне.