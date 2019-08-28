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Спаич поблагодарил болельщиков Краснодара за поддержку 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник российского футбольного клуба Краснодар Урош Спаич отреагировал на поражение в матче с Олимпиакосом в отборочном раунде Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу греческого клуба. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку.
Это была сумасшедшая поддержка, мы верили, но этот пропущенный мяч все поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!, — написал Спаич в своем Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан сформировал окончательный состав игроков, которые будут выступать в нападении сливочных в предстоящем сезоне.
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