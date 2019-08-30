СМИ: «Интер» и «Монако» согласовали трансфер Икарди

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди имеет возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «Интер» и «Монако» согласовали трансфер аргентинского форварда Мауро Икарди за €65 млн По информации источника, сам футболист не намерен покидать миланский клуб, несмотря на предложенную зарплату в €10 млн в год.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявлял, что не рассчитывает на Икарди, отстранив его от тактических занятий на сборах. Клуб отобрал игровой номер у аргентинца и передал его новичку команды Ромелу Лукаку.

Ранее «Интер» объявил о переходе Санчеса из МЮ на правах аренды.