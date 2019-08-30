Дочь экс-тренера «Барселоны» умерла в возрасте 9 лет

Умерла дочь испанского футбольного тренера Луиса Энрике , сообщил он сам в своем твиттере.

Девятилетняя Ксана была младшей из троих детей Энрике и его жены Елены. В марте у девочки был обнаружен рак костей — остеогенная саркома. С тех пор она боролась с болезнью в больницах Сан-Пау и Сан-Хуан-де-Деу, а вчера умерла.

В твиттере Энрике написал, что смерть наступила днем, а также от лица семьи поблагодарил персонал клиник и волонтеров за заботу и преданность работе, а за любовь, понимание и деликатность — вообще всех.

«Ксана, ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром», — добавил он, заверив, что родные хоть и будут ежедневно о ней вспоминать и скучать по ней, но и будут надеяться на то, что встретятся с ней вновь.

В 1980-2000-х годах Луис Энрике профессионально играл в футбол. Большую часть карьеры он провел в клубе Барселона. Также он был игроком мадридского Реала и Спортинга из Хихона.

В 2004-м Энрике завершил игровую карьеру, в 2008-м возглавил вторую команду Барселоны в качестве главного тренера, затем — римскую Рому, следом — Сельту, после этого — первую команду Барселоны.

Последним на данный момент местом работы Энрике является сборная Испании. Оттуда он уволился сам в июне из-за неспособности сосредоточиться на выполнении обязанностей.