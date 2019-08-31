Неймар отказался от трансфера в «Реал»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отказывается переходить в мадридский "Реал". Об этом сообщает Sport.es.
После матча четвертого тура французского национального чемпионата спортивный директор парижан Леонардо в разговоре с прессой заявил, что "сливочные" не будут вступать в переговоры по 27-летнему бразильцу, так как футболист сам уведомил, что не хочет переходить в "Реал".
Неймар желает вернуться в стан каталонской "Барселоны", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" отдали €222 млн за форварда, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с экс-игроком петербургского "Зенита" Леонардо Паредесом.