Леонардо: Неймар отказался от трансфера в «Реал»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар отказывается переходить в мадридский "Реал" . Об этом сообщает Sport.es.

После матча четвертого тура французского национального чемпионата спортивный директор парижан Леонардо в разговоре с прессой заявил, что "сливочные" не будут вступать в переговоры по 27-летнему бразильцу, так как футболист сам уведомил, что не хочет переходить в "Реал".

Неймар желает вернуться в стан каталонской "Барселоны", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" отдали €222 млн за форварда, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.