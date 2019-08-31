Стала известна задача ЦСКА в Лиге Европы

Стало известно, какую задачу ставит перед собой ЦСКА в Лиге Европы, передает "Чемпионат.com".

По мнению армейского руководства, жребий позволяет красно-синим рассчитывать на выход в плей-офф турнира.

"Если судить по именам, то жеребьевка могла быть хуже. Но футбол доказал, что нельзя опираться только на имена. Настраиваться надо абсолютно серьезно, уверен, будут непростые игры. ", — заявил в комментарии агентству генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

"Надеюсь, что выйдем из группы, но легко нам не будет. Задача ставится выйти из группы, ребята сами это понимают. Хотелось, чтобы не было долгих перелетов при жеребьевке. ", — добавил функционер.

"С этой точки зрения — хороший жребий. Для болельщиков это тоже хорошо — два очень красивых европейских города. Нашим болельщикам будет интересно и с точки зрения экскурсионной программы", — заключил менеджер.

Соперниками ЦСКА в Лиге Европы стали болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

Ранее сообщалось, что игрок "Эвертона" Янник Болази не продолжит карьеру в московском ЦСКА.