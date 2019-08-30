Миральяс стал игроком «Антверпена»

Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний нападающий английского "Эвертона" перешел в клуб из Германии на правах свободного агента. Контракт с "Антверпеном" рассчитан на один сезон и истекает 30 июня 2020 года.

Прошлый сезон Миральяс провел в аренде у итальянской "Фиорентины". За флорентийскую команду он провел 27 матчей в национальном чемпионате Италии, сделав одну результативную передачу и оформив один гол.

Также на счету Миральяса 60 матчей за сборную Бельгии, в которых он стала втором десяти голов.