Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота 

Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота. Сперва он успел отразить удар головой соперника, а потом среагировал на добивание. Защитник не дал «железнодорожникам» сравнять счет и позволил своей команде одержать победу на выезде.
В Twitter-аккаунте турнира действия 26-летнего игрока назвали «лучшим сейвом в истории футбола». Результат позволил ростовчанам возглавить турнирую таблицу. Конкуренты команды Валерия Карпина еще не сыграли свои матчи.
🔥 Дамы и господа, лучший сейв в истории футбола в студию!#РПЛ #ЛокоРостов #РПЛтопчик pic.twitter.com/AWaiIj8CPN— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 31, 2019
Чернов выступает за «Ростов» с февраля. Он перешел в клуб на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Зенита» и «Тосно».