Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» . Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота. Сперва он успел отразить удар головой соперника, а потом среагировал на добивание. Защитник не дал «железнодорожникам» сравнять счет и позволил своей команде одержать победу на выезде.

В Twitter-аккаунте турнира действия 26-летнего игрока назвали «лучшим сейвом в истории футбола». Результат позволил ростовчанам возглавить турнирую таблицу. Конкуренты команды Валерия Карпина еще не сыграли свои матчи.