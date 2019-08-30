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Без групп жизни и смерти. «Краснодар» и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы 

ТАСС 30 августа 2019
«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы
Фото: ТАСС
Жеребьевка группового турнира футбольной Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. Третья и четвертая команды чемпионата России по итогам прошлого сезона, "Краснодар" и ЦСКА, узнали соперников по основной сетке второго по значимости еврокубкового турнира.
Жеребьевке предшествовала церемония награждения лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19, им стал бельгийский полузащитник Эден Азар, этим летом перешедший из английского "Челси" в испанский "Реал". В предыдущем розыгрыше турнира 28-летний игрок принял участие в восьми матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Оба результативных удара и один пас пришлись на финальный матч, в котором его команда со счетом 4:1 разгромила английский "Арсенал". В споре за приз он обошел бывшего и нынешнего одноклубников — форварда "Челси" Оливье Жиру и нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, который этим летом также перешел в "Реал".
"Краснодар", посеянный при жеребьевке во вторую корзину, из числа сильнейших по рейтингу клубов, участвующих в турнире, не мог сыграть только против ЦСКА (клубы из одной страны на этой стадии турнира разводятся) и киевским "Динамо" (по решению исполкома УЕФА команды из России и Украины не могут встретиться в турнирах под эгидой организации). В число потенциальных соперников входили английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанская "Севилья", итальянские "Рома" и "Лацио", немецкий "Вольфсбург", турецкий "Бешикташ", португальские "Порту" и "Спортинг", а также швейцарский "Базель". Именно последний и достался команде из столицы Краснодарского края. Также жребий определил в соперники бронзовому призеру чемпионата России испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".
Ни с одной из этих команд "Краснодар" ранее не встречался. При этом статистика матчей против клубов из Испании не в пользу российской команды — из восьми матчей она смогла выиграть только два, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. С турецкими командами история встреч, напротив, положительная — три победы и одна ничья. Против швейцарских клубов краснодарцы еще ни разу не играли в официальных матчах.
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе отметил, что в этой группе нет лидеров и аутсайдеров, а игры будут сложными и интересными. Называть жеребьевку по горячим следам хорошей или плохой он не стал, сказав, что об этом можно будет говорить после завершения группового турнира. Более оптимистичен нападающий российской команды Ари — он не только спрогнозировал выход команды в плей-офф, но и озвучил более серьезную цель. "Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу", — сказал он ТАСС.
Новый розыгрыш группового турнира Лиги Европы "Краснодар" начнет на выезде матчем против "Базеля" 19 сентября (ответная встреча в Краснодаре состоится 28 ноября). Домашние игры с "Хетафе" и "Трабзонспором" пройдут 3 октября и 7 ноября, выездные — 12 декабря и 24 октября.

"ЦСКА должен нацеливаться на выход в плей-офф"

Московский клуб, завоевавший по итогам прошлого сезона прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы, несмотря на невозможность встречи с командами из первой корзины, мог сыграть с такими соперниками, как голландский ПСВ, шотландский "Селтик" и португальская "Брага", которая дважды переиграла московский "Спартак" (дома — 1:0, на выезде — 2:1) в раунде плей-офф квалификации еврокубка. В итоге армейцам в соперники достался чемпион Болгарии "Лудогорец". Из третьей и четвертой корзин в соперники ЦСКА были определены седьмая команда чемпионата Испании "Эспаньол" и чемпион Венгрии "Ференцварош".
Единственным клубом, против которого ЦСКА уже играл, является "Ференцварош" — в розыгрыше Кубка УЕФА-1994/95 армейцы по сумме двух матчей первого раунда уступили (дома — 2:1, на выезде — 1:2, 6:7 — по пенальти). Единственным болгарским клубом, против которого играла московская команда, является "Левски" (победа в Кубке УЕФА-2005/06). С испанскими командами у представителя чемпионата России положительная статистика — из девяти встреч ЦСКА выиграл пять, три раза сыграл вничью и потерпел всего одно поражение. При этом соперниками армейцев были "Реал" (две победы, ничья и поражение), "Барселона" (победа и ничья), "Севилья" (победа и ничья) и "Депортиво" (победа).
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя ТАСС итоги жеребьевки, отметил, что команде будет непросто выйти из группы. "Название соперников не должно никого вводить в заблуждение. Это Лига Европы, тут каждая команда будет стараться выйти из группы, надеюсь, что нам это удастся. Я не согласен с оценкой, что ЦСКА досталась легкая группа", — сказал он.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко подчеркнул, что команда должна настраиваться на выход в следующий раунд Лиги Европы. "В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки", — отметил он в интервью клубной пресс-службе.
Бывший наставник красно-синих Валерий Газзаев, под руководством которого клуб в сезоне-2004/05 выиграл Кубок УЕФА, считает, что в 1/16 финала Лиги Европы обязан выходить не только ЦСКА, но и "Краснодар".
"Не надо переоценивать свои возможности и недооценивать соперника. Конечно, все команды, которые попадают в Лигу чемпионов или Лигу Европы, заслуживают внимания, ведь они являются лучшими представителями своих стран. Но перед армейцами и краснодарцами должна стоять четкая задача — выйти из группы, и выполнить эту задачу реально", — сказал он ТАСС.
Финал Лиги Европы сезона-2019/20 состоится в Польше 27 мая. Стадион в Гданьске, на котором пройдет матч за трофей, вмещает 44 тыс. зрителей.
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Комментарии1
Футбол , Премьер-лига , Роман Бабаев , Виктор Гончаренко , Эден Азар , Сергей Матвеев , Валерий Газзаев , Лука Йович , УЕФА , Спартак , Реал , ЦСКА , Динамо , Манчестер Юнайтед , ИТАР-ТАСС
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