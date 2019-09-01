Срыв перехода Аршавина в «Барселону» объяснили

«Почему трансфер не состоялся? Цена не стала проблемой. "Зениту" не было принципиально продать игрока в "Арсенал" за 18 миллионов евро или за 15 в "Барселону". Разница небольшая. Андрей всегда мечтал играть за каталонцев. Я договорился, что его возьмут за 15 миллионов евро. Дело дошло до переговоров между президентами, а потом сделка не сложилась», — рассказал Селюк.

Слухи о том, что Аршавин может пополнить состав «Барселоны», начались после чемпионата Европы-2008, где сборная России добралась до полуфинала турнира. Российский хавбек вошел в символическую сборную Евро-2008. В феврале 2009-го игрок присоединился к лондонскому «Арсеналу».