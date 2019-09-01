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Фонд Кадырова подарил машину футболисту за один гол 

Газета.Ru + ещё 4 17 часов назад
Фонд Кадырова подарил машину футболисту за один гол
Фото: @lord_095
Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова подарил полузащитнику грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернарду Берише автомобиль. Такой подарок был отдан футболисту за гол в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" (1:1).
"После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора "Ахмата" — автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы", — в своем Instagram-аккаунте сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов.
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Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) — генерального спонсора ФК «АХМАТ» — автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол

Публикация от  ЛОРД (@lord_095)

Ранее главный врач "Рубина" Георгий Лаврухин рассказал, какую музыку слушают в казанской команде.
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Комментарии8
Футбол , Магомед Даудов , Бернард Бериша
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