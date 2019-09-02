Ронадлу написал завещание 

Знаменитый футболист Криштиану Роналду включил мать своего ребенка Джорджину Родригес в завещание. Об этом сообщает ABC.
По данным издания, спортсмен встретился с адвокатами в Лиссабоне и обсудил все детали.
Состояние Ронадлу оценивается в более чем 300 миллионов евро, и теперь в завещание включена и Джорджина Родригес, являющаяся матерью одного из детей футболиста.
По данным РЕН ТВ, поклонников Роналду удивило его решение, а также вызвало недоумение то, что именно сейчас спортсмен, который находится в прекрасной форме, решил переписать завещание.
Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. По данным «Чемпионата», причиной отказа послужило желание спортсмена не ставить себя выше партнёров по команде.