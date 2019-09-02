Ронадлу написал завещание

Знаменитый футболист Криштиану Роналду включил мать своего ребенка Джорджину Родригес в завещание. Об этом сообщает ABC.

По данным издания, спортсмен встретился с адвокатами в Лиссабоне и обсудил все детали.

Состояние Ронадлу оценивается в более чем 300 миллионов евро, и теперь в завещание включена и Джорджина Родригес , являющаяся матерью одного из детей футболиста.

По данным РЕН ТВ, поклонников Роналду удивило его решение, а также вызвало недоумение то, что именно сейчас спортсмен, который находится в прекрасной форме, решил переписать завещание.