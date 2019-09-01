23-летняя футболистка умерла от остановки сердца

Российская футболистка Полина Кобзева умерла от остановки сердца. Спортсменке было 23 года, она играла в женском футбольном клубе «Подольчанка».

«Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким», — говорится в сообщении команды.

Клуб призвал помочь родителям умершей и опубликовал их банковские данные.

ЖФК«Подольчанка» из подмосковного Подольска выступает в зоне «Запад» российской Первой лиги.