Феноменальная скорость: Роналду разогнался до 33 км/час

На чемпионате мира в РФ игроку удалось развиться скорость до 38,6 км/час.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» развил феноменальную для футболиста скорость. Туринцы одержали в этой встрече победу со счетом 4:3.

Во время игры 34-летнему спортсмену удалось разогнаться до 33,12 километра в час, пробежав 92 метра за десять секунд, пишет SPORTbible.

По итогам матча «Ювентус» с шестью очками возглавил турнирную таблицу Серии А, а «Наполи» с тремя очками расположился на восьмой строчке.

Отметим, что в прошлом году Роналду разогнался до 38,6 км/час. Это произошло во время матча против Испании на чемпионате мира — 2018, который проходил в России.