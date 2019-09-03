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Жена довела: капитан «Интера» сбежал в Париж 

Газета.Ru + ещё 38 1 час назад
Жена довела: капитан «Интера» сбежал в Париж
Фото: Reuters
Французский «ПСЖ» все-таки добился перехода звездного нападающего «Интера» Мауро Икарди. В последний день летнего трансферного окна аргентинец пополнил стан парижан на правах аренды и теперь вместе с Неймаром, Килианом Мбаппе и целой россыпью других звезд будет помогать гранду на пути к успеху в Лиге чемпионов.
«Пари Сен-Жермен» успешно завершил летнее трансферное окно. 2 сентября французский клуб объявил о переходе капитана «Интера» Мауро Икарди.
Арендное соглашение 26-летнего аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2020 года. Икарди будет выступать за новую команду под 18-м игровым номером.
Сам новобранец уже прокомментировал свой переезд в Париж, отметив, что ему уже не терпится выйти на поле в футболке действующих чемпионов Франции.
«Хочу поблагодарить «ПСЖ» за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь своей команде пройти как можно дальше во всех турнирах. «ПСЖ» стал международной футбольной силой и за последние годы привлек одних из сильнейших футболистов. Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего. С нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс» — стадионе, который известен своей красотой и страстью», — цитирует новичка официальный сайт клуба.
Икарди пополнил «Интер» в 2013 году. В прошедшем сезоне форвард выходил на поле в 37 матчах, записав себе в актив 17 забитых мячей и пять результативных передач.
И ведь игр могло быть больше, если бы не громкие ссоры с руководством клуба, начавшиеся в начале 2019 года. В феврале аргентинец был лишен капитанской повязки «Интера», которую носил с 2015 года — новым капитаном черно-синих тогда был назначен голкипер Самир Ханданович. После этого он не попал в заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида».
Именно в тот момент СМИ и разнесли неприятную для поклонников черно-синих весть: Икарди не полетел на матч с венским клубом из-за конфликта с руководством «Интера». Причиной разногласий якобы стала его жена, являющаяся агентом Мауро. Именно Ванда Нара вела с «нерадзурри» переговоры о продлении контракта, требуя повышения зарплаты в два раза, что не устраило клуб.
Впоследствии у руководства черно-синих так и не получилось договориться с Вандой о приемлемых условиях нового договора. СМИ утверждали, что «Интер» принял решение о продаже форварда в другую команду в летнее трансферное окно.
После этого Нара позволила себе несколько критических высказываний в адрес черно-синих, из-за чего в «Интере» окончательно поставили на Икарди крест.
Летом же руководство клуба сообщило футболисту, что он не входит в планы на сезон нового главного тренера Антонио Конте. В итоге, в конце августа Мауро даже хотел через суд добиваться возвращения в команду, а также выплаты в размере €1,5 млн в качестве компенсации. И быть бы еще более громким разборкам, если бы не аренда в «ПСЖ».
Что интересно, несмотря на конфликт, футболист продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года — это означает, что если во Франции останутся довольны Икарди, то его можно будет выкупить не меньше, чем за €70 млн А пока аргентинец готовится к встрече с новыми одноклубниками Кавани, Мбаппе и Неймаром, вместе с которыми экс-капитан итальянского гранда сможет составить бронебойную атакующую линию. И стать еще одним козырем в рукаве «ПСЖ» в гонке за трофеем Лиги чемпионов.
В контексте данного трансфера нельзя не упомянуть о ситуации с вышеупомянутым Неймаром, который во что бы то ни стало хотел сбежать из Парижа минувшим летом.
Нападающий «ПСЖ» так настойчиво желал вернуться в «Барселону», что поставил в недоумение боссов клуба. Просто так расставаться со своей главной звездой, естественно, никто во французской столице не собирался.
Затянувшиеся переговоры между представителями каталонцев, за которых бразилец выступал с 2013 по 2017 год, и французского гранда о возможном трансфере продолжались вплоть до 2 сентября, но, по-видимому, все сорвалось в самый последний момент.
Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи назвал цену, от которой сразу открестились в «Барселоне».
«Да, Неймар может уйти. Но только если поступит предложение в €300 млн», — цитировал главу клуба AS.
Помимо финансовых проблем сине-гранатовых еще одной причиной неудачных переговоров стало нежелание форварда «Барсы» Усмана Дембеле становиться частью сделки, что продлило мучения Неймара в Париже как минимум еще на полгода.
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