Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье на «Открытие Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
Единственный гол в конце первого тайма забил крайний полузащитник петербургской команды Юрий Жирков. После подачи углового мяч отскочил к Жиркову, который чуть продвинулся в штрафную и закрутил мяч в дальний угол. До этого «Зенит» пропустил гол от Зелимхана Бакаева, но судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой у полузащитника красно-белых.
«Зенит» набрал 17 очков и догнал лидирующих в таблице «Краснодар» и «Ростов». «Спартак» с 14 очками остался на 6-й строчке.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур «Спартак» — «Зенит» — 0:1 Гол: Жирков, 41 (0:1).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Кузяев, 85), Оздоев, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).