Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Москве

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье на «Открытие Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака

Единственный гол в конце первого тайма забил крайний полузащитник петербургской команды Юрий Жирков . После подачи углового мяч отскочил к Жиркову, который чуть продвинулся в штрафную и закрутил мяч в дальний угол. До этого «Зенит» пропустил гол от Зелимхана Бакаева , но судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой у полузащитника красно-белых.

«Зенит» набрал 17 очков и догнал лидирующих в таблице «Краснодар» и «Ростов». «Спартак» с 14 очками остался на 6-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур «Спартак» — «Зенит» — 0:1 Гол: Жирков, 41 (0:1).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).